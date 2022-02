La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull’eutanasia (Di martedì 15 febbraio 2022) perché se fosse abrogata parzialmente la norma sull’omicidio del consenziente (articolo 579 del codice penale) non sarebbe preservata la tutela minima della vita umana, in particolare riferimento per le persone deboli e vulnerabili. La Consulta depositerà la sentenza con le motivazioni nei prossimi giorni. «Il cammino verso la legalizzazione dell’eutanasia non si ferma. Certamente, la cancellazione dello strumento referendario da parte della Corte costituzionale sul fine vita renderà il cammino più lungo e tortuoso, e per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza e violenza. Ma la strada è segnata», ha comunicato la associazione Luca Coscioni in una nota. Si tratta del primo degli otto quesiti referendari presi in esame oggi dalla Corte costituzionale. Sei di questi riguardano la giustizia e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 febbraio 2022) perché se fosse abrogata parzialmente la norma sull’omicidio del consenziente (articolo 579 del codice penale) non sarebbe preservata la tutela minima della vita umana, in particolare riferimento per le persone deboli e vulnerabili. La Consulta depositerà la sentenza con le motivazioni nei prossimi giorni. «Il cammino verso la legalizzazione dell’eutanasia non si ferma. Certamente, la cancellazione dello strumento referendario da parte dellasul fine vita renderà il cammino più lungo e tortuoso, e per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza e violenza. Ma la strada è segnata», ha comunicato la associazione Luca Coscioni in una nota. Si tratta del primo degli otto quesiti referendari presi in esame oggi dalla. Sei di questi riguardano la giustizia e ...

marcocappato : Dopo tre anni di attesa, la legge sul fine vita va in discussione in Parlamento proprio nel giorno in cui la Corte… - EnricoLetta : La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’ #eutanasialegale deve ora spingere il Parlam… - robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - barinewstv : Eutanasia, la Corte Costituzionale boccia il referendum: non preserva la tutela della vita umana - Liebesfragmente : RT @marscarretti: La Corte Costituzionale ha respinto l'eutanasia legale, perché è molto più facile seguire una dittatura clericale messa i… -