La Champions League oscura il Manchester United in tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Manchester United si prepara a scendere in campo questa sera. Nessuna notte europea per i Red Devils, che disputeranno il loro ottavo di finale di andata della UEFA Champions League il prossimo 23 febbraio, a Madrid, contro l’Atletico di Simeone. La formazione guidata da Rangnick sarà invece impegnata nel match di Premier League contro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilsi prepara a scendere in campo questa sera. Nessuna notte europea per i Red Devils, che disputeranno il loro ottavo di finale di andata della UEFAil prossimo 23 febbraio, a Madrid, contro l’Atletico di Simeone. La formazione guidata da Rangnick sarà invece impegnata nel match di Premiercontro L'articolo

Advertising

Inter : ? | UEFA CHAMPIONS LEAGUE -2 al grande match di San Siro! ?? C'è solo un modo per vedere #InterLiverpool in tv...… - DiMarzio : #UCL, #UEL e #UECL | Al via la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee, con una svolta epocale: dopo… - Gazzetta_it : Inter-Liverpool, la vigilia inglese: 'Inter non all'altezza, Dzeko non è un campione' - CalcioFinanza : La #Champions League oscura il Manchester United in tv - infoitsport : Scommesse calcio Champions League, su StarCasinò lo 0-0 tra PSG e Real vale la 14 volte la posta -