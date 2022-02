La bella Italia del balzo economico rischia di tornare in fondo alla classifica (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 2021 ha rappresentato per l’Italia un anno record. Non parliamo delle vittorie della Nazionale agli Europei né delle medaglie dell’atletica, ma dell’altrettanto noto (forse) picco del nostro Pil, che è riuscito a crescere di ben il 6,5%. Siamo riusciti a fare meglio di 19 Paesi Ue su 27, cosa mai accaduta prima, venendo superati solo da alcuni Stati membri relativamente piccoli, come Irlanda, Croazia, Grecia, Estonia, e dalla Francia, unico big ad avere una performance ancora più soddisfacente della nostra con un incremento del 7%. Crescita del Pil, dati della Commissione Europea La Germania ha invece occupato l’ultima posizione, con una crescita del 2,8%. Nonostante la nostra abitudine a privilegiare il breve periodo, tuttavia, i fatti ci impongono di allargare un po’ lo sguardo rispetto all’anno appena trascorso. Non si tratta ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 2021 ha rappresentato per l’un anno record. Non parliamo delle vittorie della Nazionale agli Europei né delle medaglie dell’atletica, ma dell’altrettanto noto (forse) picco del nostro Pil, che è riuscito a crescere di ben il 6,5%. Siamo riusciti a fare meglio di 19 Paesi Ue su 27, cosa mai accaduta prima, venendo superati solo da alcuni Stati membri relativamente piccoli, come Irlanda, Croazia, Grecia, Estonia, e dFrancia, unico big ad avere una performance ancora più soddisfacente della nostra con un incremento del 7%. Crescita del Pil, dati della Commissione Europea La Germania ha invece occupato l’ultima posizione, con una crescita del 2,8%. Nonostante la nostra abitudine a privilegiare il breve periodo, tuttavia, i fatti ci impongono dirgare un po’ lo sguardo rispetto all’anno appena trascorso. Non si tratta ...

Advertising

vogue_italia : 5 look primaverili visti su Bella Hadid che riportano in auge lo stile anni 70 ?? - ItaliaTeam_it : Casa Italia a Yanqing dà il benvenuto a Fede!?? Prima esperienza in un'Olimpiade Invernale per Federica Pellegrini… - jarod966 : RT @totofanatici: Pagina dedicata a #Totò. 'Una bella cena alla romana per #SanValentino Chiediamo #aiuto a tutti Voi di raggiungere tan… - tototarzan : RT @totofanatici: Pagina dedicata a #Totò. 'Una bella cena alla romana per #SanValentino Chiediamo #aiuto a tutti Voi di raggiungere tan… - LorenzoOlivier : RT @oharaohara9: Che bella la nostra Costituzione! L'articolo 1 recita cosi': 'L'Italia e' una Repubblica fondata sul lavoro' poi un certo… -