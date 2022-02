Koulibaly, l’ex agente: “Potrebbe non accettare un rinnovo al ribasso, vi spiego perché” (Di martedì 15 febbraio 2022) l’ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Il Barcellona sta vivendo una stagione molto complicata. rinnovo Koulibaly? Non so se accetterebbe un’offerta al ribasso del Napoli. A Napoli sta bene, si trova molto bene e la città è come fosse la sua casa, ma non dimentichiamo che lui è un professionista che come tutti he gioca per i soldi. Se dovesse arrivare l’offerta di un grande club ci penserà. FOTO: Getty – Koulibaly Napoli Con De Laurentiis è molto complicato trattare, non è mai stato facile trovare un accordo. La situazione finanziaria del Napoli Potrebbe essere complicata alla luce delle due mancate qualificazioni alla Champions League”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022)di Kalidou, Bruno Satin, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Il Barcellona sta vivendo una stagione molto complicata.? Non so se accetterebbe un’offerta aldel Napoli. A Napoli sta bene, si trova molto bene e la città è come fosse la sua casa, ma non dimentichiamo che lui è un professionista che come tutti he gioca per i soldi. Se dovesse arrivare l’offerta di un grande club ci penserà. FOTO: Getty –Napoli Con De Laurentiis è molto complicato trattare, non è mai stato facile trovare un accordo. La situazione finanziaria del Napoliessere complicata alla luce delle due mancate qualificazioni alla Champions League”.

