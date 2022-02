Kiev, la Russia ritiri tutte le truppe alla frontiera (Di martedì 15 febbraio 2022) La Russia deve ritirare tutte le sue forze dalla frontiera: lo afferma il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Abbiamo una regola: non credete a quello che sentite, credete a quello che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Ladeve ritirarele sue forze d: lo afferma il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Abbiamo una regola: non credete a quello che sentite, credete a quello che ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev: poi andrà in Russia #ucraina #russia #nato - Agenzia_Ansa : La Russia ha già iniziato una guerra 'ibrida' fatta di pressione economica, cyberattacchi e dei falsi allarmi bomba… - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - CAvondet : 'La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella Storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra da… - LeonardDini : mi trovo tuttora in Ucraina proprio perché Kiev e la Ucraina sono alla origine della nazione russa è auspicabile un… -