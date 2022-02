Juventus Salernitana rinviata? Il motivo coglie tutti di sorpresa (Di martedì 15 febbraio 2022) La Juventus rischia di vedere la partita di campionato con la Salernitana; andiamo a scoprire il motivo di una clamorosa decisione. Un match che rischia di non giocarsi; la Juventus potrebbe non disputare, nella data prestabilita, il match di campionato contro la Salernitana e il motivo non è il Covid. Scopriamo cosa ci sarebbe dietro una clamorosa decisione. LaPresseJuventus-Salernitana potrebbe non giocarsi; nonostante manchi più di un mese, il match in programma il prossimo venti marzo rischia di essere rinviato a data da destinarsi. Il motivo? La nazionale. Valentina Vignali, la spa si fa bollente: il bikini non le contiene, esce tutto L’Italia di Mancini il ventiquattro marzo ha la semifinale degli spareggi, per andare al ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 febbraio 2022) Larischia di vedere la partita di campionato con la; andiamo a scoprire ildi una clamorosa decisione. Un match che rischia di non giocarsi; lapotrebbe non disputare, nella data prestabilita, il match di campionato contro lae ilnon è il Covid. Scopriamo cosa ci sarebbe dietro una clamorosa decisione. LaPressepotrebbe non giocarsi; nonostante manchi più di un mese, il match in programma il prossimo venti marzo rischia di essere rinviato a data da destinarsi. Il? La nazionale. Valentina Vignali, la spa si fa bollente: il bikini non le contiene, esce tutto L’Italia di Mancini il ventiquattro marzo ha la semifinale degli spareggi, per andare al ...

