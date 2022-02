Juventus, Danilo assente in allenamento: il motivo (Di martedì 15 febbraio 2022) Il difensore della Juventus Danilo era assente nell’allenamento di oggi: il motivo Nella giornata di oggi la Juventus si è ritrovata alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri per iniziare a preparare la sfida di campionato contro il Torino, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino. Tra i bianconeri non era presente Danilo: il terzino brasiliano, infatti, ha usufruito di un giorno di permesso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il difensore dellaeranell’di oggi: ilNella giornata di oggi lasi è ritrovata alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri per iniziare a preparare la sfida di campionato contro il Torino, in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino. Tra i bianconeri non era presente: il terzino brasiliano, infatti, ha usufruito di un giorno di permesso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

