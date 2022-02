Juventus, Allegri furioso con Dybala e Vlahovic: ecco cos’è successo (Di martedì 15 febbraio 2022) Alcuni non hanno digerito l’atteggiamento dei giocatori della Juventus nel corso del match con l’Atalanta. ecco di cosa si tratta. La Juventus non è andata oltre l’uno a uno contro l’Atalanta; partita che ha messo in risalto un dettaglio non andato giù ai più attenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e perché i giocatori bianconeri sono finiti sotto accusa. GettyI ragazzi di Allegri avevano bisogno di una vittoria, nel big match contro l’Atalanta, per sperare ancora in una clamorosa rimonta scudetto; il campo ha dato un verdetto completamente diverso con la Juventus brava a trovare il pareggio nei minuti di recupero. Quanto sei juventino? Fai il test e scopri se sei un vero tifoso bianconero Il colpo di testa di Danilo ha evitato la sconfitta e mantenuto due punti di vantaggio sul quinto posto ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 febbraio 2022) Alcuni non hanno digerito l’atteggiamento dei giocatori dellanel corso del match con l’Atalanta.di cosa si tratta. Lanon è andata oltre l’uno a uno contro l’Atalanta; partita che ha messo in risalto un dettaglio non andato giù ai più attenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e perché i giocatori bianconeri sono finiti sotto accusa. GettyI ragazzi diavevano bisogno di una vittoria, nel big match contro l’Atalanta, per sperare ancora in una clamorosa rimonta scudetto; il campo ha dato un verdetto completamente diverso con labrava a trovare il pareggio nei minuti di recupero. Quanto sei juventino? Fai il test e scopri se sei un vero tifoso bianconero Il colpo di testa di Danilo ha evitato la sconfitta e mantenuto due punti di vantaggio sul quinto posto ...

