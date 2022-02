Juve, due ipotesi per il rinnovo di Cuadrado (Di martedì 15 febbraio 2022) Non ci sono problemi per il rinnovo di Juan Cuadrado con la Juventus. Tuttosport fa sapere che per il colombiano è pronto un contratto... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Non ci sono problemi per ildi Juancon lantus. Tuttosport fa sapere che per il colombiano è pronto un contratto...

Advertising

JuventusFCYouth : 34’|?| TRIS JUVE, CHE INIZIO!!!! E chi lo ferma più Mattia Compagnon? ?? Doppietta, in due minuti! ?? #Under23… - cmdotcom : La #Juve studia #Cambiaso per la fascia: primi contatti col #Genoa, già respinte due offerte [@francGuerrieri]… - juventusfc : «Con @AlvaroMorata e @PauDybala_JR c’è un’intesa fantastica anche fuori dal campo, sono due grandissimi giocatori,… - sportli26181512 : Juve, due ipotesi per il rinnovo di Cuadrado: Non ci sono problemi per il rinnovo di Juan Cuadrado con la Juventus.… - StefanoLenti : @kravotz @Dandrik88 Senza entrare nel ragionamento meglio uno o l’altro (vorrei avere tutti e due, come tutti i gio… -