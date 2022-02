Julia Fox scende in passerella per la sfilata di LaQuan Smith: musa del designer americano (Di martedì 15 febbraio 2022) Julia Fox, che ha ispirato il designer LaQuan Smith per la sua ultima collezione, sfila indossando i suoi abiti. C’è chi parla di una vendetta immediata che la Fox si è presa nei confronti di Kanye West: la notizia della loro rottura è arrivata ai media poche ore prima dell’evento di LaQuan Smith. Julia Fox, la musa di LaQuan Smith Al centro di questa collaborazione però, non c’è tanto una vedetta contro il suo ex fidanzato, quanto un’amicizia col designer americano che lega i due e li ha portati sulla stessa passerella. Kanye comunque è impegnato a fare altro, dubitiamo che abbia visto la sfilata. Ad ogni modo, Julia apre la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)Fox, che ha ispirato ilper la sua ultima collezione, sfila indossando i suoi abiti. C’è chi parla di una vendetta immediata che la Fox si è presa nei confronti di Kanye West: la notizia della loro rottura è arrivata ai media poche ore prima dell’evento diFox, ladiAl centro di questa collaborazione però, non c’è tanto una vedetta contro il suo ex fidanzato, quanto un’amicizia colche lega i due e li ha portati sulla stessa. Kanye comunque è impegnato a fare altro, dubitiamo che abbia visto la. Ad ogni modo,apre la ...

