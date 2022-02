Jannik Sinner, indiscrezioni-terremoto: chi sarà il nuovo coach del tennista dopo l'addio a Riccardo Piatti (Di martedì 15 febbraio 2022) La voce girava già da tempo, ora è arrivata l'ufficialità: Riccardo Piatti non è più l'allenatore di Jannik Sinner. Al suo posto però non c'è John McEnroe, che si era autocandidato durante gli Australian Open, bensì Magnus Norman, ex tennista svedese finalista al Roland Garros 2000 e che ha detto addio nel 2004 per i troppi infortuni. Al momento, però, sarà Simone Vagnozzi a seguire Sinner, che lo ha affiancato sin da subito a Montecarlo, quando Jannik ha espressamente richiesto a Piatti di allenarsi da solo per prendere un po' di tempo. Il terremoto tra i due era iniziato dopo l'uscita del tennista in Australia (ai quarti contro Stefanos Tsitsipas), da lì i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La voce girava già da tempo, ora è arrivata l'ufficialità:non è più l'allenatore di. Al suo posto però non c'è John McEnroe, che si era autocandidato durante gli Australian Open, bensì Magnus Norman, exsvedese finalista al Roland Garros 2000 e che ha dettonel 2004 per i troppi infortuni. Al momento, però,Simone Vagnozzi a seguire, che lo ha affiancato sin da subito a Montecarlo, quandoha espressamente richiesto adi allenarsi da solo per prendere un po' di tempo. Iltra i due era iniziatol'uscita delin Australia (ai quarti contro Stefanos Tsitsipas), da lì i ...

