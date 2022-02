Italiano torna al Picco, accoglienza pesante all’allenatore Italiano: il figlio denuncia tutto sui social [FOTO] (Di martedì 15 febbraio 2022) Il tecnico Vincenzo Italiano è tornato allo stadio Picco e il clima è stato caldissimo, i tifosi dello Spezia hanno fatto partire la contestazione nei confronti dell’ex allenatore, attualmente alla guida della Fiorentina. I tifosi di casa non hanno risparmiato le offese. L’allenatore si è sfogato al termine della partita: “non sono la persona che hanno voluto descrivere i tifosi dello Spezia. Ho chiesto scusa per la comunicazione sbagliata, ho fatto errori che non commetterò più”. L’ira dei tifosi dello Spezia si è registrata anche al termine della partita e ha coinvolto anche il figlio di Italiano, Christian: sui social ha condiviso i messaggi ricevuti e non ha risparmiato una frecciata a Vlahovic. “Tuo padre è un c*** con le orecchie presuntuoso di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 febbraio 2022) Il tecnico Vincenzoto allo stadioe il clima è stato caldissimo, i tifosi dello Spezia hanno fatto partire la contestazione nei confronti dell’ex allenatore, attualmente alla guida della Fiorentina. I tifosi di casa non hanno risparmiato le offese. L’allenatore si è sfogato al termine della partita: “non sono la persona che hanno voluto descrivere i tifosi dello Spezia. Ho chiesto scusa per la comunicazione sbagliata, ho fatto errori che non commetterò più”. L’ira dei tifosi dello Spezia si è registrata anche al termine della partita e ha coinvolto anche ildi, Christian: suiha condiviso i messaggi ricevuti e non ha risparmiato una frecciata a Vlahovic. “Tuo padre è un c*** con le orecchie presuntuoso di ...

