Italia o Spagna? Il mistero sul tavolo di Putin: in entrambi i Paesi c'è qualcuno che dice di averlo costruito (Di martedì 15 febbraio 2022) A farlo notare su Twitter è Alberto Nardelli, corrispondente per l'Europa di Bloomberg. Negli ultimi giorni sono apparsi due articoli molto simili sul tavolo protagonista dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron. I due erano posizionati alle estremità opposte, una scelta dettata dal protocollo sanitario: Macron non ha voluto fare un tampone per il Covid sul territorio russo. Tutta questa serie di elementi, oltre a una discreta valanga di meme, ha portato i lettori a chiedersi da dove arrivasse il tavolo. Il 12 febbraio sul Corriere della Sera è stata pubblicata l'intervista a un imprenditore di Cantù che ne rivendica la paternità. Il 14 febbraio invece sul quotidiano spagnolo El Español come città natale del manufatto viene indicata Valencia.

