Italia | forte scossa di terremoto Tante segnalazioni | zone colpite

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata alle 03:12 di stanotte vicino Dogna, in provincia di Udine, nel nordest del Friuli Venezia Giulia. È quanto ha registrato l'Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia (Ingv). Precisamente, secondo i rilevamenti, il sisma ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro vicino Dogna, tra il monte Zuc dal Bôr e lo Jôf di Montasio. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ma solo paura tra la popolazione delle zone limitrofe, come hanno confermato alcuni utenti sui social network. La scossa è stata avvertita a Majano e Buja ed è stata sentita anche a Tolmezzo, aro, Nimis, Magnano in Riviera, Tarcento. Molti cittadini sono stata svegliati dal sisma ma niente di preoccupante.

Ultime Notizie dalla rete : Italia forte Landini dice stop agli aiuti a pioggia, Sbarra chiede un patto per proteggere i salari In Italia abbiamo una capacità produttiva da 1,5 milioni di auto e ne facciamo meno della metà. ... come datore di lavoro il governo è chiamato a dare un segnale forte, affrontando il tema dell'...

Il tempo delle strategie ... che è un tecnico di vaglia e conosce il valore della strategia, dovrebbe dare un segnale forte ... Figuriamoci per l'azienda Italia. La questione energetica è un tema complesso, non solo italiano. ...

Bagni: "Il Napoli è la squadra più forte d'Italia. Peccato che con l'Inter si sia accontentato" TUTTO mercato WEB Il Futsal Noci vince la Coppa Italia di Serie C1 Nei primi minuti della prima frazione il Futsal Noci parte forte e trova subito il gol del vantaggio grazie ... Per quel che riguarda la Fase Nazionale di Coppa Italia, il Futsal Noci affronterà ...

Ucraina, tensione ancora alta. Cnn: mercoledì l'attacco russo Italia, Francia, Germania e Regno Unito. "Ogni ulteriore aggressione militare da parte della Russia contro l'Ucraina verrà accolta con una risposta rapida, coordinata e forte" affermano i ministri.

