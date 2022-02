Italia femminile, Gama: «Algarve Cup ottimo test in vista dell’Europeo» (Di martedì 15 febbraio 2022) . Le dichiarazioni della capitana azzurra Sara Gama ha parlato alla vigilia del match inaugurale dell’Algarve Cup tra Italia femminile e Danimarca. Le sue parole: «Siamo molto contente di riprendere. Questo torneo è molto importante e ci permetterà di provare tante cose e costruire del lavoro che ci servirà per il futuro. Con la Danimarca nelle qualificazioni è stata una dura battaglia, ma abbiamo portato a casa il punticino che era importante per qualificarci, sono un’ottima squadra, una delle migliori che ho visto ultimamente. Sappiamo chi affrontiamo, ma ci conosciamo anche ed è bello trovarci qui per testarci e vedere a che punto siamo. Europeo? Questa è un’ottima occasione per vedere a che punto siamo come gruppo ed è un’opportunità per le più giovani per giocare e per tutto il resto della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) . Le dichiarazioni della capitana azzurra Saraha parlato alla vigilia del match inaugurale dell’Cup trae Danimarca. Le sue parole: «Siamo molto contente di riprendere. Questo torneo è molto importante e ci permetterà di provare tante cose e costruire del lavoro che ci servirà per il futuro. Con la Danimarca nelle qualificazioni è stata una dura battaglia, ma abbiamo portato a casa il punticino che era importante per qualificarci, sono un’ottima squadra, una delle migliori che ho visto ultimamente. Sappiamo chi affrontiamo, ma ci conosciamo anche ed è bello trovarci qui perarci e vedere a che punto siamo. Europeo? Questa è un’ottima occasione per vedere a che punto siamo come gruppo ed è un’opportunità per le più giovani per giocare e per tutto il resto della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - AlinejadMasih : Be My Voice. Arriva in Italia, il 7 marzo, il documentario sulla condizione femminile in Iran. La storia di Masih A… - SkyTG24 : Nella discesa libera femminile di sci alpino arrivano altre due medaglie azzurre: argento per Sofia #Goggia che fa… - laziopress : ITALIA FEMMINILE | Il capitano Gama: “Algarve Cup utile in vista dell’Europeo” - pasqualinipatri : ITALIA FEMMINILE | Il capitano Gama: “Algarve Cup utile in vista dell’Europeo” -