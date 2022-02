Israel Adesanya sembra inscalfibile

(Di martedì 15 febbraio 2022) Che cosa significa restare in cima per così tanto tempo da dare l’impressione di esserci sempre stati? Forse lo sa, a due incontri dal record di vittorie consecutive di Anderson Silva (13) nella divisione dei Pesi Medi UFC.era alla sua quarta difesa titolata e, con tutta probabilità, il suo prossimo avversario sarà Jared Cannonier, che poco prima nella notte di sabato ha battuto uno stanco Derek Brunson, che aveva controllato benissimo fino alla parte finale del secondo round, quando è stato centrato da una gomitata, un colpo in rovescio col pugno e una scarica di colpi in ground and pound che gli hanno fatto perdere l’incontro. Cannonier ha chiesto direttamente a Dana White nell’intervista post-match la title shot e dal suo sorriso si è potuto evincere che con tutta probabilità sarà accontentato. UFC 271 è ...

Advertising

lUltimoUomo : UFC 271 ha confermato il valore di Adesanya e ci ha fatto scoprire la durezza di Tai Tuivasa. - fight_shield : Israel Adesanya: le sue parole dopo l'importante vittoria contro Whittaker ad #UFC271 #TSOS // #FIGHT // #MMA - fight_shield : Israel Adesanya schernisce Jon Jones ispirandosi a San Valentino #TSOS // #FIGHT - kluivertbogarde : Se questo tweet si rivelerà veritiero vorrebbe dire aver tra le mani un mix fra Mbappé, Bolt e Israel Adesanya - fight_shield : Israel Adesanya, a caccia di nuove sfide, affronterà Jared Cannonier #TSOS // #FIGHT // #UFC271 -

Ultime Notizie dalla rete : Israel Adesanya

SPORTFACE.IT

Non basta una prova solida e di livello di Robert Whittaker per far scendere dal trono dei pesi medi. Il campione si conferma a Houston in Ufc 271 e batte ai punti per decisione unanime (48"47, 48"47, 49"46). Nel derby oceanico,cerca di imporre subito il suo ritmo, Whittaker ...Gli highlights e i colpi migliori del combattimento trae Robert Whittaker. Il campione dei pesi medi si conferma con una vittoria ai punti per decisione unanime (48"47, 48"47, 49"46). Cinque round di fuoco, che incoronano ancora una volta ...Che cosa significa restare in cima per così tanto tempo da dare l’impressione di esserci sempre stati? Forse lo sa Israel Adesanya, a due incontri dal record di vittorie consecutive di Anderson Silva ...BOLASPORT.COM - Juara kelas menengah UFC, Israel Adesanya, mendapatkan bayaran dua kali lipat atas Robert Whittaker pada UFC 271. Hasil manis dipetik Israel Adesanya ketika menghadapi Robert Whittaker ...