Isis, dopo la morte di al-Quraishi si cerca il nuovo leader (Di martedì 15 febbraio 2022) Morto al-Quraishi ci si interroga su chi potrebbe essere il nuovo leader dell’Isis. Secondo fonti della sicurezza irachena citate da Reuters 4 sarebbero i potenziali candidati a prendere il posto del defunto al-Quraishi. Il profilo più indicato sarebbe quello di un jihadista iracheno esperto militare proveniente dal primo fronte dello stato islamico apertosi come risposta all‘invasione americana dell’Iraq nel 2003. Il mancato sradicamento dell’Isis e la morte di al-Quraishi L’Isis ha conosciuto la sua massima espansione segnata da terrore e distruzione nel 2017 dopo essere nato in seguito all‘invasione americana dell’Iraq nel 2003 come propaggine di al-Quaeda. I due precedenti leader dello stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Morto al-ci si interroga su chi potrebbe essere ildell’. Secondo fonti della sicurezza irachena citate da Reuters 4 sarebbero i potenziali candidati a prendere il posto del defunto al-. Il profilo più indicato sarebbe quello di un jihadista iracheno esperto militare proveniente dal primo fronte dello stato islamico apertosi come risposta all‘invasione americana dell’Iraq nel 2003. Il mancato sradicamento dell’e ladi al-L’ha conosciuto la sua massima espansione segnata da terrore e distruzione nel 2017essere nato in seguito all‘invasione americana dell’Iraq nel 2003 come propaggine di al-Quaeda. I due precedentidello stato ...

