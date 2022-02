Isabelle Huppert : un problème de santé la prive d’un honneur prestigieux (Di martedì 15 febbraio 2022) Le mardi 15 février 2022 aurait dû être un grand jour dans la carrière d’actrice de la grande Isabelle Huppert. La comédienne qui fêtera ses 69 ans le mois prochain était attendue à Berlin pour recevoir un Ours d’Or. Programmé du 10 au 20 février, la Berlinale avait prévu de lui rendre hommage en lui remettant un prix prestigieux et très mérité. Isabelle Huppert a en effet une carrière longue de plus de cinquante ans. Après avoir pris des cours de théâtre à l’Ecole de la rue Blanche puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, elle cumule plusieurs petits rôles au cinéma. On la remarque chez Claude Sautet, Bertrand Blier, Otto Preminger, Bertrand Tavernier mais surtout chez Claude Chabrol qui en fait sa Violette Nozière. Décennie après décennie, Isabelle ... Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022) Le mardi 15 février 2022 aurait dû être un grand jour dans la carrière d’actrice de la grande. La comédienne qui fêtera ses 69 ans le mois prochain était attendue à Berlin pour recevoir un Ours d’Or. Programmé du 10 au 20 février, la Berlinale avait prévu de lui rendre hommage en lui remettant un prixet très mérité.a en effet une carrière longue de plus de cinquante ans. Après avoir pris des cours de théâtre à l’Ecole de la rue Blanche puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, elle cumule plusieurs petits rôles au cinéma. On la remarque chez Claude Sautet, Bertrand Blier, Otto Preminger, Bertrand Tavernier mais surtout chez Claude Chabrol qui en fait sa Violette Nozière. Décennie après décennie,...

Advertising

Corriere : Isabelle Huppert positiva al Covid: non sarà alla Berlinale per l’Orso d’oro alla carriera - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - ¨Berlinale 2022, Orso d'Oro 'virtuale' alla carriera per Isabelle Huppert La… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Isabelle Huppert è positiva, non verrà. E' anche il giorno di 'Leonora addio' di Paolo Taviani dedicato a Pirandello. https:/… - LaStampa : Isabelle Huppert è positiva, non verrà. E' anche il giorno di 'Leonora addio' di Paolo Taviani dedicato a Pirandell… - pedropascalss : il coronavirus si deve spaventare esci dal corpo di isabelle huppert a d e s s o -