Ironia Putin, 'gli Usa hanno detto a che ora inizia la guerra?' (Di martedì 15 febbraio 2022) "A volte" il presidente Vladimir Putin "scherza" sugli allarmi degli Usa e dei loro alleati occidentali riguardo a un'invasione russa in Ucraina e "ci chiede di controllare se hanno pubblicato l'ora ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "A volte" il presidente Vladimir"scherza" sugli allarmi degli Usa e dei loro alleati occidentali riguardo a un'invasione russa in Ucraina e "ci chiede di controllare sepubblicato l'ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Ironia Putin Ironia Putin, 'gli Usa hanno detto a che ora inizia la guerra?' "A volte" il presidente Vladimir Putin "scherza" sugli allarmi degli Usa e dei loro alleati occidentali riguardo a un'invasione russa in Ucraina e "ci chiede di controllare se hanno pubblicato l'ora esatta in cui comincerà la guerra".

Crisi ucraina: gli ultimi sviluppi Diversi media, però, non hanno colto l'ironia del presidente ucraino e hanno riportato ... Sergei Lavrov , nel colloquio che ha avuto al Cremlino con il presidente Vladimir Putin. "Come ministro degli ...

"A volte" il presidente Vladimir Putin "scherza" sugli allarmi degli Usa e dei loro alleati occidentali riguardo a un'invasione russa in Ucraina e "ci chiede di controllare se hanno pubblicato l'ora esatta in cui comincerà la guerra".

Ucraina, l'ironia di Elio Vito: "Putin fatti una canna e lascia stare i cannoni" In questa fase di alta tensione tra Russia e Usa sulle sorti dell’Ucraina c’è chi prova a smorzare il clima cupo e di paura usando la sempreverde e tagliente ironia, che a volte ci fa capire meglio ...

