«Io ho amato indipendentemente dal genere | senza farmi costringere dalle etichette che gli altri volevano darmi»

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 febbraio 2022) Chiara Ferragni a sostegno di un amore libero ebarriere. Si chiama Love Fiercely la campagna lanciata dall’imprenditrice digitale insieme ad Arcigay Milano a favore dell’amore inclusivo,tabù. Un progetto presentato, non a caso, il giorno di San Valentino, festa dell’amore e degli innamorati. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi anche › Non c’è accordo sul Ddl Zan, in Aula il 13 luglio. Chiara Ferragni: «Fate ...