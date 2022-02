Inzaghi: "Il Liverpool è favorito ma si parte dallo 0-0" (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - "Il Liverpool è una delle squadre più forti in Europa, ma sono contento di poter affrontare un avversario di questo blasone. Poi le partite partono da 0-0: loro sono favoriti, ma le partite vanno sempre giocate". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League: "Sarà complicato - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -, ma ce la giocheremo con le nostre armi. In queste gare la determinazione fa la differenza, i ragazzi lo hanno dimostrato: ne hanno da vendere". Inzaghi ha proseguito parlando degli eventuali dubbi in attacco: "Ballottaggio Sanchez-Lautaro Martinez? Hanno tutti la stessa possibilità di giocare, abbiamo ancora due allenamenti da fare. Abbiamo giocato molte partite in questo ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - "Ilè una delle squadre più forti in Europa, ma sono contento di poter affrontare un avversario di questo blasone. Poi le partite partono da 0-0: loro sono favoriti, ma le partite vanno sempre giocate". Così il tecnico dell'Inter, Simone, in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il, andata degli ottavi di finale di Champions League: "Sarà complicato - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -, ma ce la giocheremo con le nostre armi. In queste gare la determinazione fa la differenza, i ragazzi lo hanno dimostrato: ne hanno da vendere".ha proseguito parlando degli eventuali dubbi in attacco: "Ballottaggio Sanchez-Lautaro Martinez? Hanno tutti la stessa possibilità di giocare, abbiamo ancora due allenamenti da fare. Abbiamo giocato molte partite in questo ...

