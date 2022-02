Inzaghi | «Dopo Napoli sono fiducioso | potevamo disunirci dopo il rigore al quinto minuto»

(Di martedì 15 febbraio 2022) Domani sera c’è Inter-Liverpool di Champions, gara di andata. In conferenza stampa Simoneè tornato su-Inter. “. I segnali che mi dà la squadrabuoni. Aabbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra molto forte, ben organizzata. Nel primo tempo abbiamo fatto una partita normale, e sappiamo che in determinate gare serve di più. Abbiamo subito un5?,e invece siamo rimasti in partita. Nel secondo abbiamo giocato con grande voglia di non perdere, anzi di vincere e questo mi dà grande fiducia per la gara di domani. Rispettiamo l’avversario ma non partiamo battuti”. L'articolo ilsta.

I nerazzurri di Simonehanno avviato il loro cammino nel raggruppamento perdendo in casa ... anno in cui ha vinto il trofeo :il ko per 3 - 1 di Anfield Road, firmato dalle reti di Hunt, ...... Inter più tattica del Liverpool? Fiducia per il passaggio del turno ? Sulle scelte in attacco ,non si sbilancia: Recupero di Bologna può dar fastidio? Voglia di fare la storiaanni di ...Ma ha accusato in questi due mesi dei passi falsi, tanto che è staccatissimo in campionato, e ha dei blackout (Inter-News) "Siamo l’Inter, dobbiamo viverci questa grande emozione che ci siamo ...In conferenza stampa, ha parlato l'allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi. DI seguito ... "Sapevamo che avremmo giocato dopo Milan e Napoli. Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un grandissimo ...