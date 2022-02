"Invasione dell'Ucraina pericolo concreto". Altro che pace, Biden gela Putin: "Costo di vite umane immenso" (Di martedì 15 febbraio 2022) Quello di un'Invasione russa dell'Ucraina resta "un pericolo concreto": in un atteso discorso dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di non poter confermare le notizie di un parziale ritiro dei militari russi dal confine con l'Ucraina e ha voluto avvertire il presidente Vladimir Putin sulle conseguenze irreversibili di un'Invasione. "Se la Russia invaderà nei prossimi giorni o settimane, sarà immenso il Costo di vite umane per l'Ucraina e saranno immensi i costi strategici per la Russia". Se ci sarà un'Invasione, ha aggiunto, "il mondo non dimenticherà che la Russia ha scelto morti inutili e distruzione". ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Quello di un'russaresta "un": in un atteso discorso dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joeha detto di non poter confermare le notizie di un parziale ritiro dei militari russi dal confine con l'e ha voluto avvertire il presidente Vladimirsulle conseguenze irreversibili di un'. "Se la Russia invaderà nei prossimi giorni o settimane, saràildiper l'e saranno immensi i costi strategici per la Russia". Se ci sarà un', ha aggiunto, "il mondo non dimenticherà che la Russia ha scelto morti inutili e distruzione". ...

