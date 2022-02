(Di martedì 15 febbraio 2022) TIM, Tiscali e Vodafone sono tutti sopra i 30 ms con Tiscali più vicina ai 40. Nella velocità media di download è stata pari a 100 Mb/s, che si traduce in un aumento del +49% (+33Mb/s) rispetto ...

Advertising

poliziadistato : #SaferInternetDay Rendere Internet un posto più sicuro, soprattutto per i giovani, sempre connessi e più esposti ai… - istsupsan : ??Le informazioni viaggiano su #Internet molto rapidamente anche sui temi della #salute. Rendere la rete un posto si… - mangajapantm : RT @HDblog: Internet da rete fissa: i migliori operatori italiani nel 2021, secondo nPerf - telodogratis : Internet da rete fissa: i migliori operatori italiani nel 2021, secondo nPerf - gigibeltrame : Internet da rete fissa: i migliori operatori italiani nel 2021, secondo nPerf #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Internet rete

ilGiornale.it

Si torna a fare il punto sulle prestazioni delle connessioni addafissa offerte dagli operatori italiani con il nuovo rapporto stilato da nPerf. L'analisi è basata sui dati rilevati dal test di nPerf che misura velocità di download, upload e latenza ...Kaspersky Home Digital Security offre tre soluzioni per la protezione in: Kaspersky Antivirus, KasperskySecurity e Kaspersky Total Security. Quest'ultimo offre la protezione completa ...Si torna a fare il punto sulle prestazioni delle connessioni ad Internet da rete fissa offerte dagli operatori italiani con il nuovo rapporto stilato da nPerf. L'analisi è basata sui dati rilevati dal ...Decine di famiglie del centro di Milano si stanno ritrovando in questi giorni senza una connessione internet veloce dopo che Fastweb ha ... i civici dove era già presente la rete Fastweb - che adesso ...