Inter | recuperato Bastoni | contro il Liverpool sarà titolare

(Di martedì 15 febbraio 2022), buone notizie per il mister Simone Inzaghi:hadall’infortunio alla caviglia eilInzaghi può sorridere in vista della sfidail. Alessandroe può essereil. Il classe ’99 avrà il compito di dover fermare l’attaccante Momo Salah. Sfida ardua, ma il centrale ha già dimostrato di poter competere con i campioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, buone notizie per il mister Simone Inzaghi: Bastoni ha dall'infortunio alla caviglia e sarà titolare contro il Liverpool Inzaghi può sorridere in vista della sfida contro il ... Quest'ultimo infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha svolto le ultime due sessioni parzialmente in gruppo, ed oggi dovrebbe essere pienamente recuperato.