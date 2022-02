Inter, oggi il ricorso contro la squalifica di Bastoni: sentenza tra giovedì e venerdì (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Inter farà ricorso contro le due giornate di squalifica su Alessandro Bastoni Sarà presentato nella giornata di oggi dall’Inter il ricorso d’urgenza contro la squalifica per due giornate di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro era stato squalificato dopo il derby e ha già scontato un turno contro il Napoli. “Il Giudice Sportivo lo ha fermato per la frase rilevata dal guardalinee («Avete fatto schifo») e nel suo dispositivo ha parlato di «un’espressione ingiuriosa, reiterata due volte nonostante l’invito a trattenersi». oggi l’avvocato nerazzurro Angelo Capellini depositerà il ricorso preannunciato la scorsa settimana”. ... Leggi su intermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) L’faràle due giornate disu AlessandroSarà presentato nella giornata didall’ild’urgenzalaper due giornate di Alessandro. Il difensore nerazzurro era statoto dopo il derby e ha già scontato un turnoil Napoli. “Il Giudice Sportivo lo ha fermato per la frase rilevata dal guardalinee («Avete fatto schifo») e nel suo dispositivo ha parlato di «un’espressione ingiuriosa, reiterata due volte nonostante l’invito a trattenersi».l’avvocato nerazzurro Angelo Capellini depositerà ilpreannunciato la scorsa settimana”. ...

Advertising

capuanogio : Gli incassi delle squadre della #ChampionsLeague dal 1992 a oggi: per la #Juventus quasi un miliardo di euro, #Roma… - FBiasin : Oggi qua e là è tutta una sentenza: “#Inzaghi non sa fare i cambi”. Ce ne fosse uno che lo abbia processato quando… - MatteoBarzaghi : Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recupera… - Marco_Scarcia : RT @theboss_1908: Nella stessa giornata di #BolognaInter altre squadre con più positivi hanno giocato regolarmente, vedi Napoli e Verona. I… - news24_inter : Ecco quanto ha incassato l'#Inter dal 1992 a oggi?? -