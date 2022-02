Advertising

iomatrix23 : Oggi avversari Mister #josemourinho #materazzi #mourinho #inter #triplete #interroma - sportli26181512 : Inter, Materazzi: 'Liverpool avversario peggiore, ma vi svelo cosa pensai nel 2010 contro il Chelsea': Nel Matchday… - news24_inter : Parla l'ex difensore #inter - infoitsport : Materazzi: «Inter, Liverpool peggior avversario! Ma il Chelsea nel 2010…» - AndreaInterNews : RT @internewsit: Materazzi: «Inter, Liverpool peggior avversario! Ma il Chelsea nel 2010...» - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Materazzi

La sua prima maglia è stata quella di, "comprata nel 2006 dopo il Mondiale", ed è nato ... "Non vedo l'ora di affrontare Ibra e la difesa dell'", chiosa. Getty Images tutte le notizie di ..., Wesley Sneijder entra nella Hall of Fame . Nell'edizione 2021 è il terzo giocatore nerazzurro ad essere inserito nella Hall of Fame dopo Gianluca Pagliuca e Marco. Il centrocampista ...Ospite della rubrica 'IM Legend' pubblicata sul 'Matchday Programme' di Inter-Liverpool, Marco Materazzi ha raccontato, tra le altre cose, le emozioni che si vivono in una competizione speciale come ...Non è un’impresa facile, ma se va bene può essere una spinta fondamentale». Materazzi è uno dei protagonisti del nuovo Matchday Programme dell’Inter, realizzato in occasione di Inter-Liverpool di UEFA ...