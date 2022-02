Inter-Liverpool, Lautaro suona la carica: “Vogliamo essere protagonisti in Champions” (Di martedì 15 febbraio 2022) Le parole dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, alla vigilia della sfida Champions contro il Liverpool Leggi su mediagol (Di martedì 15 febbraio 2022) Le parole dell'attaccante dell'Martinez, alla vigilia della sfidacontro il

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ? PSG-Real Madrid e Salisburgo-Bayern anche in 4K ? E se sei cliente SKY Q abbonato Amazon… - Gazzetta_it : Inter-Liverpool, la vigilia inglese: 'Inter non all'altezza, Dzeko non è un campione' - MatteoBarzaghi : Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recupera… - Marcell78225090 : RT @storiainter: INTER - Liverpool Nel corso della storia ci sono stati alcuni giocatori che hanno giocato in entrambe le squadre: Mario B… - GIUSPEDU : RT @mvcalcio: @TMW_radio @TuttoMercatoWeb Sicuramente il Liverpool è più forte, ma questo non significa che l’Inter non possa passare. Anzi… -