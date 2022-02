Inter-Liverpool, Klopp: “Affrontiamo una squadra eccezionale, preferivo la regola del gol in trasferta” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ammiro molto Perisic, ma anche Dzeko e gli altri giocatori. Barella non potrà giocare, purtroppo: è un ottimo giocatore, mi piace molto, ha tutte le caratteristiche del centrocampista, è un fuoriclasse. Giocherà Vidal, ha giocato ovunque, in queste partite è molto motivato, non so se sia un vantaggio o meno”. Lo ha detto l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter: “Aver affrontato il Milan ci può aiutare? I risultati del girone non contano. Non ci aspettavamo di vincere tutte le partite della prima fase, vuol dire che siamo una buona squadra. Questa è la mia 51esima partita in Champions League col Liverpool, loro giocheranno molto bene, sarà una partita difficile. Sappiamo che possiamo contare su Anfield nella gara di ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ammiro molto Perisic, ma anche Dzeko e gli altri giocatori. Barella non potrà giocare, purtroppo: è un ottimo giocatore, mi piace molto, ha tutte le caratteristiche del centrocampista, è un fuoriclasse. Giocherà Vidal, ha giocato ovunque, in queste partite è molto motivato, non so se sia un vantaggio o meno”. Lo ha detto l’allenatore del, Jurgen, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’: “Aver affrontato il Milan ci può aiutare? I risultati del girone non contano. Non ci aspettavamo di vincere tutte le partite della prima fase, vuol dire che siamo una buona. Questa è la mia 51esima partita in Champions League col, loro giocheranno molto bene, sarà una partita difficile. Sappiamo che possiamo contare su Anfield nella gara di ...

