Inquinamento indoor | cosa può avvelenare le nostre case e come difendersi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in ambienti chiusi e siamo spesso portati a credere che l’ariasia più salubre di quella esterna. Diverse sono invece le cause che possono concorrere a inquinare anche l’aria che respiriamo all’interno delleabitazioni e dei luoghi chiusi in genere, dalla scarsa e errata ventilazione, alla presenza di fonti inquinanti, agli effetti nocivi provocati dalle attività umane. Fra i principali nemici dell’ambiente domestico ci sono i cosiddetti composti organici volatili (COV): contengono atomi di carbonio che, a temperatura ambiente, evaporano facilmente. Troppo piccoli per essere visti e praticamente onnipresenti sia all’interno che all’esterno degli edifici, possono essere inalati. Alcuni sono più pericolosi di altri. Alcuni sono naturali,muffe, funghi e alcuni batteri. ...