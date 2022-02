Ingrid Chauvin en couple | sa sublime déclaration d’amour à Philippe Warrin

Leggi su cityroma

(Di martedì 15 febbraio 2022)est de nouveau une femme amoureuse et clame haut et fort toute son affection à celui qui la rend heureuse. A l’occasion de la Saint-Valentin 2022, la star de Demain nous appartient a posté sur Instagram une très belle photo d’elle accompagnée de, son prince charmant qu’elle fréquente depuis à présent quelques mois, suite à sa séparation avec Thierry Peythieu. Sur le cliché en noir et blanc, la comédienne est dans le bras de son cher et tendre et affiche un large sourire épanoui. En légende de cette image romantique, l’interprète de Chloé dans le feuilleton à succès de TF1 a écrit un texte émouvant à l’adresse de son compagnon actuel.partage une véritableen inscrivant ces quelques lignes faisant intimement ...