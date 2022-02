Infortunio Lazzari | UFFICIALE l’esito degli esami strumentali

(Di martedì 15 febbraio 2022): lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Le ultime sulle condizioni del biancoceleste Brutta tegola per la Lazio di Maurizio Sarri. Glia cui si è sottoposto in giornata Manuel, hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Il terzino dovrà stare ai box per almeno un mese. A serio rischio – quindi – la sua presenza nel derby della Capitale del 20 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, l'esito degli esami di #Lazzari - 1962Greco : Mi è sempre piaciuto, forse è il miglior esterno destro che abbiamo da vent'anni (più forte di Lichtsteiner, second… - LALAZIOMIA : Lazio, lesione di secondo grado per Lazzari: un mese di stop - CiacciaStryker : Devastante l'infortunio di #Lazzari. #sslazio - ForzaLazio__ : Infortunio Lazzari. Un mese di Stop -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Lazzari

Ascolta la versione audio dell'articolo: lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Le ultime sulle condizioni del biancoceleste Brutta tegola per la Lazio di Maurizio Sarri. Gli esami strumentali a cui si ...Commenta per primo L'diè una tegola sulla testa di Maurizio Sarri. Il terzino biancoceleste - fermatosi nel finale di partita contro il Bologna accusando dolore al flessore destro - si è sottoposto ...Questo tipo di infortunio richiede almeno un mese di sospensione, ma poiché a marzo c'è una pausa per la nazionale, è possibile che Lazzari non torni in campo in una partita competitiva con la ...Secondo quanto riportato Lalaziosiamonoi, a seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto, Manuel Lazzari avrebbe subito una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. I tempi ...