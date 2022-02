Influencer prende barcone coi migranti per l'Italia e mette video su TikTok, poi va a Parigi in Bmw (Di martedì 15 febbraio 2022) Una coppia di Influencer tunisini sta scatenando polemica nel Paese per aver postato su TikTok un video di loro due che si dirigono in Italia su un barcone pieno di migranti, come se fosse una cosa divertente da mostrare al mondo, per poi pubblicare... Leggi su today (Di martedì 15 febbraio 2022) Una coppia ditunisini sta scatenando polemica nel Paese per aver postato suundi loro due che si dirigono insu unpieno di, come se fosse una cosa divertente da mostrare al mondo, per poi pubblicare...

Advertising

andrear01597146 : @stanzaselvaggia Lei è Veronica Fedolfi! Influencer La prende per il culo senza nemmeno menzionarla… Lei, La… - CruelBitchy : Ma che hanno queste influencer contro i cani? Prima NhiaraCasti con il cane in braccio ora questa TleoComs prende… - spearbinslight : Mi vengono i brividi al solo pensiero quindi io me ne torno a guardare video su youtube dove la gente prende in gir… - EmilioZucchetti : @Davide @GiovanniFanfoni Ma io stavo rispondendo a Fanfoni all'inizio. Pani è una voce sgradevole, che si spaccia p… - elpatron0_ : @bvrbharrys Non dai aria alla bocca perché sei la classica persona che non ha le proprie idee, sei una pecora che s… -