Infermieri per abitanti, Campania ultima in Italia. È come la… Bulgaria (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Tra i parametri di divario tra nord e sud Europa e, nello specifico, tra nord e sud Italia, quello relativo al numero di abitanti per ogni infermiere disponibile sul territorio è massimamente esemplificativo. La Campania, nel rapporto pubblicato dal centro studi Openpolis, è (stata) ultima in Italia. Si legge: “I Paesi del sud Europa hanno meno Infermieri. Sono 71,69 gli abitanti per infermiere in Germania. È il rapporto più stretto tra quelli considerati, seguito da quello di Paesi Bassi (93,56) e Austria (96,40). Gli Stati dell’Europa meridionale invece presentano proporzioni meno vantaggiose, in primis la Grecia, dove a un infermiere corrispondono quasi 296 residenti. Numeri superiori ai 200 si registrano poi in altri due Paesi: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Tra i parametri di divario tra nord e sud Europa e, nello specifico, tra nord e sud, quello relativo al numero diper ogni infermiere disponibile sul territorio è massimamente esemplificativo. La, nel rapporto pubblicato dal centro studi Openpolis, è (stata)in. Si legge: “I Paesi del sud Europa hanno meno. Sono 71,69 gliper infermiere in Germania. È il rapporto più stretto tra quelli considerati, seguito da quello di Paesi Bassi (93,56) e Austria (96,40). Gli Stati dell’Europa meridionale invece presentano proporzioni meno vantaggiose, in primis la Grecia, dove a un infermiere corrispondono quasi 296 residenti. Numeri superiori ai 200 si registrano poi in altri due Paesi: ...

Advertising

CarloVerdelli : Dagli osanna all’oblio. Il Senato ha bocciato la proposta di un fondo per le famiglie dei medici morti sul fronte C… - Ettore_Rosato : Mi capita tra le mani questa moneta da 2 euro. Un bel tributo della Zecca di Stato a chi in questi anni ha combatt… - GPerenne : RT @LucioMalan: Il PD (non da solo) con il #SuperGreenPass impedisce di lavorare a italiani sani e preparati. Così mancano gli infermieri e… - L_uomoqualcuno : RT @QLexPipiens: SARÀ LA REGOLA. Infermieri di altre nazioni, chiamati in Italia a sostituire gli operatori sanitari sospesi. Assunti trami… - alessandro613 : RT @LucioMalan: Il PD (non da solo) con il #SuperGreenPass impedisce di lavorare a italiani sani e preparati. Così mancano gli infermieri e… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermieri per FareRete Innovazione BeneComune APS - Onlus: una coscienza critica nel costruire il welfare futuro ... con medici di medicina generale, specialisti e infermieri di famiglia cui potersi rivolgere sempre. L'ospedale, i medici, le loro ricerche sono sempre per i malati o non sono alle volte i mala­ti per ...

Sanità, conti in rosso. E in Regione volano gli stracci Alla fine i tamponi periodici per medici e infermieri restano. Passa la linea di Donini, che ha chiesto un parere all'Agenas, mentre sugli screening è stato sentito pure il presidente dell'Istituto ...

CISL FP Parma organizza Corsi di preparazione al concorso per Infermieri - ParmaDaily.it Infermiera in pensione "Goditi questo tempo" Va in pensione Laura Ilari. Una vita come infermiera a prendersi cura degli altri. Per lei questa dedica "Finalmente è arrivata la pensione. Per 40 anni ti sei dedicata al tuo lavoro con profonda ...

Infermiere muore all’ospedale di Battipaglia, 11 medici nei guai dopo la denuncia della figlia A Battipaglia undici medici sono indagati per il decesso di un infermiere morto all’ospedale Santa Maria della Speranza nel pomeriggio di sabato 12 febbraio, in quell’ospedale nel quale aveva lavorato ...

... con medici di medicina generale, specialisti edi famiglia cui potersi rivolgere sempre. L'ospedale, i medici, le loro ricerche sono semprei malati o non sono alle volte i mala­ti...Alla fine i tamponi periodicimedici erestano. Passa la linea di Donini, che ha chiesto un parere all'Agenas, mentre sugli screening è stato sentito pure il presidente dell'Istituto ...Va in pensione Laura Ilari. Una vita come infermiera a prendersi cura degli altri. Per lei questa dedica "Finalmente è arrivata la pensione. Per 40 anni ti sei dedicata al tuo lavoro con profonda ...A Battipaglia undici medici sono indagati per il decesso di un infermiere morto all’ospedale Santa Maria della Speranza nel pomeriggio di sabato 12 febbraio, in quell’ospedale nel quale aveva lavorato ...