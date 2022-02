Incidente durante lo stage scuola-lavoro, Giuseppe muore a soli 16 anni: “Profondo dolore” (Di martedì 15 febbraio 2022) Si chiamava Giuseppe Lenoci e aveva solo 16 anni la vittima dell’Incidente avvenuto a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona nelle Marche, dove un camion si è schiantato contro un albero. Il giovane si trovava a bordo del mezzo perché stava svolgendo uno stage di alternanza scuola-lavoro. L’autista, 37enne, ha ricevuto le prime manovre di soccorso dai sanitari ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona ma per il 16enne non c’è stato niente da fare. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Giuseppe Lenoci frequentava il corso triennale al centro di formazione professionale “Artigianelli” di Fermo e tra pochi mesi avrebbe ottenuto il diploma di termo idraulica che gli avrebbe dato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Si chiamavaLenoci e aveva solo 16la vittima dell’avvenuto a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona nelle Marche, dove un camion si è schiantato contro un albero. Il giovane si trovava a bordo del mezzo perché stava svolgendo unodi alternanza. L’autista, 37enne, ha ricevuto le prime manovre di soccorso dai sanitari ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona ma per il 16enne non c’è stato niente da fare. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Lenoci frequentava il corso triennale al centro di formazione professionale “Artigianelli” di Fermo e tra pochi mesi avrebbe ottenuto il diploma di termo idraulica che gli avrebbe dato il ...

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - fattoquotidiano : Aveva 16 anni. Studiava in un centro di formazione professionale della Regione Marche e stava facendo uno stage nel… - petergomezblog : Muore a 16 anni durante lo stage in un incidente stradale: era a bordo del furgoncino della ditta… - BobRock63 : @ardigiorgio E se capita un incidente stradale durante una gita scolastica... aboliamo le gite - lesbogirIy : RT @acmemetico: Post che serve a dirvi che oggi un 16enne ha perso la vita in un incidente stradale durante uno stage per l’alternanza scuo… -