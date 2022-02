Inaugurato “l’appartamento parentale” | dove recuperare rapporto genitori-figli

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – Un appartamentoper sostenere le famiglie con minori in carico ai servizi sociali. Il progetto “in crescita” promosso da cooperativa sociale Meta, Obiettivo Uomo e Bottega solidale è statoquesta mattina a Roma, nel quartiere Don Bosco, alla presenza dell’assessora alle Politiche sociali e alla Salute, Barbara Funari. Una vera e propria casa per laalità consapevole munita di cucina, ampie camere, un soggiorno e uno spazio esterno. Un progetto innovativo e sperimentale per aiutare quelle famiglie che hanno difficoltà a gestire ilcon i, dai primi mesi di vita all’adolescenza. “L’idea nasce sull’onda degli appartamenti parentali francesi: si tratta di uno spazio fisico di accoglienza per persone che hanno bisogno di un aiuto, ...