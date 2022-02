IN-VISIBILI CONCEZIONI | la mostra ed il libro fotografico sulla Confraternita dell’Addolorata e San Domenico a Gallarate

(Di martedì 15 febbraio 2022) La tradizione secolare dei pellegrinaggi religiosi, simbolo della pietà popolare, racchiude nei suoi riti il mistero, e con esso la fede che guida i confratelli. Intere generazioni devote che tramandano di padre in figlio l’amore per il camice e tutti i simboli correlati. Momenti speciali e luoghi speciali di questo incommensurabile patrimonio, tipico del territorio tarantino, saranno portati aper la inaugurazione della“IN-” della fotografa Rosa Colacoci, e la presentazione delad essa collegato. Sabato 19 febbraio 2022 laed ilsaranno presentati all’interno di “FilosofARTI”, che da ottobre 2021 e sino a marzo 2022 raccoglie varie forme artistiche. Nel Sestante Fotoclub a presentare il tutto, ...

Advertising

varesenews : Le “In-visibili concezioni” e il gemellaggio tra Gallarate e Taranto nel segno della fo - TarantiniTime : IN-VISIBILI CONCEZIONI, la mostra ed il libro fotografico sulla Confraternita dell’Addolorata e San Domenico a Gall… - TSTARANTO : IN-VISIBILI CONCEZIONI, la mostra ed il libro fotografico sulla Confraternita dell’Addolorata e San Domenico a Gall… - lillidamicis : La tradizione secolare dei pellegrinaggi religiosi, simbolo della pietà popolare, racchiude nei suoi riti il mister… - BlunoteWeb : La mostra fotografica di Rosa Colacoci IN-VISIBILI CONCEZIONI va a Gallarate -

Ultime Notizie dalla rete : VISIBILI CONCEZIONI

La ringhiera

... intercettando cambiamenti di sensibilità che esistono sottotraccia e che non sono ancora... i due brand e i due direttori creativi è abissale e delinea duedel futuro ..."Sappiamo - prosegue Francesco - che una dellemoderne più diffuse sulla libertà è ...cristiane ad ascoltare coloro che in essa sono i piccoli e quanti stanno fuori dai suoi confini,...in base ad una non condivisibile concezione di "paesaggio", su un elemento architettonico (la conformazione della falda del tetto) estraneo al paesaggio perché prospiciente solo il cortile interno e ...