In Sardegna si punta al turismo Lgbt+ 

AGI - Potrebbe ammontare a circa 83 milioni di euro all'anno, in Sardegna, secondo l'associazione di promozione sociale 'Baa Bà', il giro d'affari dell'indotto legato al turismo Lgbt+. Per incentivare questa nicchia, nasce il progetto 'Sardinia Friendly', idea di Michele Pipia, presidente dell'associazione promotrice, per offrire servizi turistici mirati anche viaggiatori e viaggatrici lesbiche, gay, bisessuali e transgender. "Il turismo Lgbt", evidenzia Pipia, "vale 8,3 miliardi di euro a livello europeo e circa 200 miliardi di dollari a livello mondiale. Noi abbiamo fatto una stima e già in questi ultimi anni c'è stato un cospicuo interesse verso la Sardegna. Quello che vogliamo fare è puntare ad almeno all'1% dell'indotto prodotto in Europa, che vorrebbe dire 83 milioni di euro".

