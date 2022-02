In Italia scatta l’obbligo del Super Green pass per i lavoratori over 50 (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – scatta oggi, 15 febbraio, l’obbligo del Green pass rafforzato – o Super Green pass – per tutti i lavoratori over 50. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde, da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro. “l’obbligo vaccinale per gli over 50 è stata una scelta giusta e coraggiosa. Credo che dobbiamo insistere ancora sui vaccini”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Parole che molti esperti condividono. QUANDO NON E’ NECESSARIO “l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma –oggi, 15 febbraio,delrafforzato – o– per tutti i50. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde, da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro. “vaccinale per gli50 è stata una scelta giusta e coraggiosa. Credo che dobbiamo insistere ancora sui vaccini”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Parole che molti esperti condividono. QUANDO NON E’ NECESSARIO “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico ...

