In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Febbraio: “Nuova Tangentopoli sui miliardi del Pnrr” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cosa resta – 30 anni di mani pulite Colombo e Davigo. “La guerra l’han vinta i corrotti, non noi…” Trent’anni fa iniziava alla Procura di Milano un’inchiesta giudiziaria che poi fu chiamata Mani pulite. La ricordiamo insieme a due protagonisti, allora pm del pool insieme ad Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo. Prima di Mani pulite, negli anni 80, a Milano furono iniziate molte indagini sulla corruzione. Perché non arrivarono a risultati Di Gianni Barbacetto e Peter Gomez Passato di Cassese Di Marco Travaglio Appena digerito, ma non del tutto, il passato di verdure con vista Quirinale consumato con Salvini, l’emerito Sabino Cassese è passato all’acqua calda con un editoriale sul Corriere dal titolo: “La politica ha bisogno di regole”. Ma va? È dagli anni 40, cioè dalla Costituente e dal celebre appello di don Luigi Sturzo, che si M5S – Il leader: “Sì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cosa resta – 30 anni di mani pulite Colombo e Davigo. “La guerra l’han vinta i corrotti, non noi…” Trent’anni fa iniziava alla Procura di Milano un’inchiesta giudiziaria che poi fu chiamata Mani pulite. La ricordiamo insieme a due protagonisti, allora pm del pool insieme ad Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo. Prima di Mani pulite, negli anni 80, a Milano furono iniziate molte indagini sulla corruzione. Perché non arrivarono a risultati Di Gianni Barbacetto e Peter Gomez Passato di Cassese Di Marco Travaglio Appena digerito, ma non del tutto, il passato di verdure con vista Quirinale consumato con Salvini, l’emerito Sabino Cassese è passato all’acqua calda con un editoriale sul Corriere dal titolo: “La politica ha bisogno di regole”. Ma va? È dagli anni 40, cioè dalla Costituente e dal celebre appello di don Luigi Sturzo, che si M5S – Il leader: “Sì ...

