In consiglio dei ministri le nuove regole per le concessioni balneari (Di martedì 15 febbraio 2022) Il governo prova lo sprint sul dossier balneari. Già nel consiglio dei ministri convocato per oggi saranno messe sul tavolo le norme che dovrebbero consentire lo svolgimento delle gare per le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo. Molto probabilmente, scrive Il Sole 24 Ore, si tratterà di un emendamento da presentare al disegno di legge concorrenza all’esame del Senato, con una accelerazione dettata anche dall’esigenza di scongiurare un’ingente sanzione europea collegata alla procedura di infrazione in corso sulla direttiva Bolkestein. Le nuove concessioni dovrebbero partire dal 2024, le gare un anno prima. L’idea che emerge è di tenere conto degli investimenti fatti dai concessionari uscenti fissando punteggi da attribuire in base all’impegno finanziario e con la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 febbraio 2022) Il governo prova lo sprint sul dossier. Già neldeiconvocato per oggi saranno messe sul tavolo le norme che dovrebbero consentire lo svolgimento delle gare per ledemaniali marittime a uso turistico-ricreativo. Molto probabilmente, scrive Il Sole 24 Ore, si tratterà di un emendamento da presentare al disegno di legge concorrenza all’esame del Senato, con una accelerazione dettata anche dall’esigenza di scongiurare un’ingente sanzione europea collegata alla procedura di infrazione in corso sulla direttiva Bolkestein. Ledovrebbero partire dal 2024, le gare un anno prima. L’idea che emerge è di tenere conto degli investimenti fatti dai concessionari uscenti fissando punteggi da attribuire in base all’impegno finanziario e con la ...

