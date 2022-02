Il viaggio di Zoe Kravitz dopo il divorzio | “Sto imparando chi sono”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Zoestaa conoscersi a fondo. In una lunga intervista rilasciata ad Elle, l’attrice di Batman si è raccontata, mettendo a nudo i suoi pensieri e le sue fragilità. Quelle che ha avuto modo di approfondire durante il lock down, quando ha sentito il bisogno di esplorare la sua relazione con l’allora marito Karl Glusman e capire che c’erano delle criticità che fino ad allora aveva ignorato. Vi raccomandiamo... Zoë: "Il lato difficile di essere la figlia di Lenny" Oggi è un'attrice e modella affermata, ma l'adolescenza di Zoënon è stata affatto facile, segnata dal confronto con mamma Lisa Bonet e ... “La mia vita è cambiatail lock ...

