Il The Sun lancia la bomba: anche la Roma in corsa per Cristiano Ronaldo (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta andando esattamente secondo i piani. Solo 8 gol in 20 partite di campionato per il portoghese che però, a sua volta, è deluso anche dai suoi compagni di squadra, che non possono garantirgli un futuro roseo nel breve periodo. La squadra è oggi quinta in campionato e, reduce da due deludenti pareggi, affronterà mercoledì prossimo in Champions League l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da The Sun, il suo agente Jorge Mendes avrebbe iniziato a discutere con i nuovi vertici del club sul futuro. Ad inizio stagione, Ronaldo, immaginava il suo ritiro con la maglia del Manchester ma, in caso di mancata qualificazione alla Champions, lascerebbe la squadra. In prima fila, il Paris Saint-Germain, che in estate saluterà Mbappé e ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ritorno dial Mster United non sta andando esattamente secondo i piani. Solo 8 gol in 20 partite di campionato per il portoghese che però, a sua volta, è delusodai suoi compagni di squadra, che non possono garantirgli un futuro roseo nel breve periodo. La squadra è oggi quinta in campionato e, reduce da due deludenti pareggi, affronterà mercoledì prossimo in Champions League l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da The Sun, il suo agente Jorge Mendes avrebbe iniziato a discutere con i nuovi vertici del club sul futuro. Ad inizio stagione,, immaginava il suo ritiro con la maglia del Mster ma, in caso di mancata qualificazione alla Champions, lascerebbe la squadra. In prima fila, il Paris Saint-Germain, che in estate saluterà Mbappé e ...

Ultime Notizie dalla rete : The Sun The Sun: 'Ronaldo via dallo United: Mourinho lo vuole alla Roma' Secondo il tabloid "The Sun" il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United rimane incerto, con un trio di top club europei pronti all'agguato se il campione portoghese dovesse davvero lasciare l'Old Trafford. Psg ,...

The Sun - Ronaldo vuole lasciare il Manchester United: in corsa anche la Roma di Mou TUTTO mercato WEB Man Utd and Chelsea told how much Declan Rice transfer fee will be this summer amid interest in West Ham star MANCHESTER UNITED and Chelsea have been told how much they should bid for West Ham star Declan Rice this summer. Red Devils icon Teddy Sheringham believes the England midfielder has emerged as one of ...

