Il ritorno dei condannati in Parlamento e i ladri in libertà: cosa c’è nei referendum della Lega al vaglio della Consulta. E perché possono spaccare il centrodestra (Di martedì 15 febbraio 2022) C’è un quesito per abrogare la legge Severino e far rientrare in Parlamento i politici che sono stati condannati. Un altro che depotenzia la custodia cautelare, rendendola inapplicabile nei casi in cui serve di più. E poi gli evergreen della retorica anti-magistrati: la separazione delle carriere (che in realtà non lo è), la responsabilità civile diretta, la pretesa di farli giudicare dagli avvocati. Martedì la Corte costituzionale si riunisce per decidere sull’ammissibilità dei sei referendum sulla “giustizia giusta“, così battezzati dal loro comitato promotore, lo strano cartello formato dal Partito radicale e dalla Lega di Matteo Salvini. Ma non solo: al vaglio ci sono anche i due quesiti su eutanasia e cannabis Legale, promossi da una lunga lista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) C’è un quesito per abrogare la legge Severino e far rientrare ini politici che sono stati. Un altro che depotenzia la custodia cautelare, rendendola inapplicabile nei casi in cui serve di più. E poi gli evergreenretorica anti-magistrati: la separazione delle carriere (che in realtà non lo è), la responsabilità civile diretta, la pretesa di farli giudicare dagli avvocati. Martedì la Corte costituzionale si riunisce per decidere sull’ammissibilità dei seisulla “giustizia giusta“, così battezzati dal loro comitato promotore, lo strano cartello formato dal Partito radicale e dalladi Matteo Salvini. Ma non solo: alci sono anche i due quesiti su eutanasia e cannabisle, promossi da una lunga lista ...

