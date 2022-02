Il referendum sull’eutanasia è stato giudicato inammissibile dalla Corte costituzionale (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”. Si tratta del quesito sull’eutanasia promosso – tra gli altri – da Marco Cappato e l’Associazione Luca Coscioni. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. La sentenza sarà depositata nei prossimi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Lasi è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità deldenominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”. Si tratta del quesitopromosso – tra gli altri – da Marco Cappato e l’Associazione Luca Coscioni. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che laha ritenutoil quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. La sentenza sarà depositata nei prossimi ...

