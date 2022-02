Il pacco balneare della Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sulle concessioni balneari Giorgiasta facendo una battaglia per conquistare agevolmente una nicchia di elettorato che fino a qualche tempo fa era contesa principalmente tra la Lega e il M5s. E’, comprensibilmente, ciò che fa chi si trova all’opposizione quando i populisti al governo non sono in grado di mantenere certe promesse. Proprio questo, però, è un segnale di quanto la leader di Fratelli d’Italia aspiri a governare e quanto a rappresentare il malessere. In ogni caso, la posizione contro la riforma delle concessioni balneari al grido di “esproprio!” è assurda per due ordini di motivi. Il primo è che è abbastanza ridicolo proporre una proroga delle concessioni di 99 anni dopo la sentenza del Consiglio di stato che ha demolito l’estensione delle concessioni balneeari al 2033, imponendo una riassegnazione dei titoli attraverso una gara pubblica entro il ...