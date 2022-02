Il mistero della quarta dose e il green pass eterno: scenari pandemici ed economici (Di martedì 15 febbraio 2022) Una persona che ha partecipato con me a vari convegni, interessata di esoterismo, magia, narrazioni popolari stregonesche, religiose, mi chiama gridando, dalla Sicilia, Palermo; affermando che siamo in preda al satanismo e che proprio il nostro Paese sarà presto avvilito. “Sente” l’evenienza, vorrebbe fare qualcosa, essere coadiuvata, considera un baratro continuare come nel presente. Teme l’eliminazione forzosa della critica sotto motivazione che danneggia la salute sociale; immagina una “normalizzazione” minuziosa, controllatissima sui cittadini che non sono in regola con le pretese del potere, ridotti anche alla fame. E’ convinta che si impedirà ogni protesta e avremo in ogni caso crollo economico, inflazione, disoccupazione, svendite di imprese e immobiliari. C’è chi vuole svendere il nostro Paese? Ma nessuno potrà lamentarsi, protestare, ripete,sarebbe mettere la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Una persona che ha partecipato con me a vari convegni, interessata di esoterismo, magia, narrazioni popolari stregonesche, religiose, mi chiama gridando, dalla Sicilia, Palermo; affermando che siamo in preda al satanismo e che proprio il nostro Paese sarà presto avvilito. “Sente” l’evenienza, vorrebbe fare qualcosa, essere coadiuvata, considera un baratro continuare come nel presente. Teme l’eliminazione forzosacritica sotto motivazione che danneggia la salute sociale; immagina una “normalizzazione” minuziosa, controllatissima sui cittadini che non sono in regola con le pretese del potere, ridotti anche alla fame. E’ convinta che si impedirà ogni protesta e avremo in ogni caso crollo economico, inflazione, disoccupazione, svendite di imprese e immobiliari. C’è chi vuole svendere il nostro Paese? Ma nessuno potrà lamentarsi, protestare, ripete,sarebbe mettere la ...

