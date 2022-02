Il Manchester City rulla lo Sporting in 45?: stabilito un nuovo record (Di martedì 15 febbraio 2022) da parte della squadra di Guardiola Sono bastati 45? al Manchester City di Guardiola per indirizzare le sorti del duplice incontro con lo Sporting Lisbona. Come riportato da OPTA i citizenz sono la prima squadra nella storia della Champions League condurre di 4 gol al primo tempo di una partita della fase ad eliminazione diretta in trasferta.. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) da parte della squadra di Guardiola Sono bastati 45? aldi Guardiola per indirizzare le sorti del duplice incontro con loLisbona. Come riportato da OPTA i citizenz sono la prima squadra nella storia della Champions League condurre di 4 gol al primo tempo di una partita della fase ad eliminazione diretta in trasferta.. L'articolo proviene da Calcio News 24.

