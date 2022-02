Il legale delle vittime del Covid: «L’Europa ci aveva avvisato ma l’Italia non lesse la mail» (Di martedì 15 febbraio 2022) l’Italia avrebbe potuto fare di più nella lotta al Covid se avesse letto…una mail? Sembrerebbe un’esagerazione ma forse non lo è. Del resto da quando è scoppiata la pandemia sono tanti gli aspetti in chiaro scuro soprattutto per ciò che riguarda la gestione dell’emergenza. E oggi l’Avvocato Consuelo Locati, legale dell’Associazione vittime del Covid, è tornata ad attaccare il Ministro della Salute Roberto Speranza che ieri da Lucia Annunziata ha negato delle responsabilità che invece, secondo la Locati, documenti alla mano, “sono evidenti”. Chiaramente non c’è solo il “giallo” della mail non letta – una convocazione elettronica delL’Europa datata 17 gennaio 2020 per dare istruzioni su come affrontare l’emergenza epidemica a cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022)avrebbe potuto fare di più nella lotta alse avesse letto…una? Sembrerebbe un’esagerazione ma forse non lo è. Del resto da quando è scoppiata la pandemia sono tanti gli aspetti in chiaro scuro soprattutto per ciò che riguarda la gestione dell’emergenza. E oggi l’Avvocato Consuelo Locati,dell’Associazionedel, è tornata ad attaccare il Ministro della Salute Roberto Speranza che ieri da Lucia Annunziata ha negatoresponsabilità che invece, secondo la Locati, documenti alla mano, “sono evidenti”. Chiaramente non c’è solo il “giallo” dellanon letta – una convocazione elettronica deldatata 17 gennaio 2020 per dare istruzioni su come affrontare l’emergenza epidemica a cui ...

