Il giorno 18 Marzo 2022, a Roma, si terrà il primo Global Meeting dei Provider di Driverso (Di martedì 15 febbraio 2022) . Driverso è una piattaforma di prenotazione unica nel suo genere che permette di prenotare in tempo reale auto a noleggio di alta gamma in tutta Europa. Negli anni sono stati selezionati i migliori Provider presenti in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Germania, Austria e Regno Unito. Nella piattaforma si possono noleggiare le auto più esclusive dei brand più prestigiosi, dalle cabrio Audio e BMW, ai luxury Van di Mercedes passando per i SUV di Land Rover e le Sports car di Ferrari, Lamborghini e Porsche. Il network è in enorme crescita e riunisce i più importanti Provider europei attraverso un'innovativa piattaforma digitale che permette di avere a disposizione un'offerta di mobilità senza uguali. L'unicità di Driverso risiede nella possibilità di scegliere le vetture visionando le foto ...

